مكتب السيد السيستاني يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

عزى المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين 20 مايو/أيار 2024، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.

وقال السيد السيستاني في برقية تعزية أطلعت عليها السومرية نيوز، "تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل جناب حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفقائه إثر حادثة سقوط مروحيتهم".

وأضاف، "إننا إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل".