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توصيات هامة للعراقيين من قبل الدفاع المدني لتجنب حرائق الصيف


قدمت مديرية الدفاع المدني، عدة نصائح معظمها تتعلق بالكهرباء تجنبا للتماس الكهربائي وحدوث حرائق هائلة مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مدير إعلام المديرية نؤاس صباح إن المواطن له دور مهم في تطبيق الخطوات الكفيلة بالوقاية من حوادث الحرائق ومسبباتها والالتزام بالتعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني لاسيما في موسم الصيف.

وطبقًا لصحيفة الصباح، أوضح بأن من الأمور المهمة التي ينبغي الحذر منها، تشابك الأسلاك الكهربائية وترك أجهزة التبريد تعمل لساعات طويلة وتحميلها فوق طاقتها وربط أكثر من سلك في جهاز التحويل وعدم وجود صيانة للمقابس الكهربائية.

وذكر مدير الإعلام، أن المديرية استكملت خطتها الخاصة بإجراءات السلامة والأمان، إذ تضمنت تطبيق فقرات قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وإكمال عمليات الكشوفات على جميع المشاريع، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، لتفادي مخاطر الحرائق التي تشهد زيادة عادة في فصل الصيف، نتيجة التماس الكهربائي الذي يشكل 48 بالمئة من مسبباتها.

وأضاف، أن من أهم الأهداف التي تعمل عليها المديرية هو تجفيف مسببات الحرائق، فضلا عن استكمال جميع الاستعدادات في مراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، مبيناً أن المديرية تقوم في مواسم الأعياد والمناسبات التي تشهد تجمعات سكانية كبيرة بتخصيص عجلات إطفاء في تلك المواقع، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في خفض الحوادث التي تم تأشير انخفاضها بنسبة 36 بالمئة خلال العام الحالي.

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توصيات هامة للعراقيين من قبل الدفاع المدني لتجنب حرائق الصيف
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