المندلاوي يُعزي إيران قيادةً وشعبًا بإستشهاد رئيسها وعدد من كِبار المسؤولين بحادثة الطائرة

اعرب رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، عن خالص تعازيه ومواساته، إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وقيادة وشعب إيران، بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، وعدد من كِبار المسؤولين في الجمهورية الإسلاميةً المرافق لهما، خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم اثناء واجب العمل شمال غرب إيران.

وقال المندلاوي في بيان اليوم الإثنين: ان استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والآسى بهذه الفاجعة، مؤكدًا ان إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها.

واشار رئيس مجلس النواب بالنيابة، إلى ان المنطقة ستفتقد لخط الوسطية والإعتدال الذي كان يمثله رئيسي وعبد اللهيان، مستذكرًا مواقفهم المشرفة مع العراق خلال السنوات الماضية، ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعب ومقاومة غزة وكل الأحرار في العالم، سائلًا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم الشعب الإيراني والمسلمين الصبر والسلوان