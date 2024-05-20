رئيس أركان الجيش يبحث مع قادة العمليات والفرق عبر دائرة تلفزيونية آخر المستجدات الأمنية

بحث رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مساء اليوم الأحد مع قادة العمليات والفرق وعبر دائرة تلفزيونية آخر المستجدات الأمنية في قيادة القوات البرية.

وجه رئيس أركان الجيش خلال الاجتماع بالحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز النقاط وإنشاء أخرى جديدة وفقاً للتحديات.

كما أكد على الاهتمام بالمقاتلين وتأمين كافة مستلزماتهم وضرورة تواجد القادة والآمرين في النقاط من حين إلى آخر لتعزيز الروح المعنوية لهم