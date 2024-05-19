رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً مع النائب الأول للرئيس الإيراني

أجرى رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد ، اتصالاً هاتفياً مع النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر للاطلاع على آخر التطورات حول حادثة طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي والمرافقين له.

وعبر الرئيس بحسب بيان رئاسي عن عميق تعاطفه والقلق الكبير حول الحادثه، مؤكداً دعم العراق للجمهورية الإسلامية في هذا الظرف الصعب، واستعداده لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتقديم المساعدة الممكنة في عمليات البحث.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالسلامة إلى الرئيس الإيراني والمرافقين له، وللشعب الإيراني الصديق الأمن والأمان