الأخبار

السوداني : العراق لايحتاج وصاية اممية والفصل السابع اصبح من الماضي


أفصح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، عن مسار القرار الحكومي بانهاء عمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي ".

وقال السوداني ، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / اليوم الاحد في القصر الحكومي وسط بغداد ، ان " العراق دولة ذات سيادة والفصل السابع اصبح من الماضي ، ولانحتاج وصاية اممية ".

وأوضح، " هناك مراجعة حكومية لتقييم عمل البعثة ، وابلغنا الفريق الذي زار العراق بقرارنا ، واتفقنا على سنة واحدة لانهاء عمل البعثة ، لكن الجانب الاممي طلب مدة عامين لانهاء عمل البعثة 2026 ".

وأضاف، ان " العراق ابدى استعداده للعمل مع الوكالات الاممية الدولية المختصة بالقطاعات الاقتصادية والصحية والمناخ والتعليم ، لكن كبعثة يونامي لانحتاج وجودها ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الخارجية: نتابع ببالغ القلق أنباء الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
التفاصيل الكاملة لجلسة التصويت على جداول موازنة 2024
السوداني : العراق لايحتاج وصاية اممية والفصل السابع اصبح من الماضي
الناطق باسم وزارة الداخلية : مديرية الأمن السياحي تغلق (44) شركة تمتهن الحج التجاري
قطع الانترنت لساعتين خلال امتحانات الدراسة المتوسطة
الهلال الأحمر العراقي يجهز اربع فرق بحث وانقاذ للمساعدة في عمليات البحث عن الرئيس الإيراني
استئناف النجف تصدر أمر قبض بحق حيدر الملا
السوداني بعرض الإمكانات المتوفرة لمساعدة إيران في البحث عن طائرة رئيسها إبراهيم رئيسي.
الشيخ جلال الدين الصغير يعلق على حادثة طائرة الرئيس الايراني ومرافقيه
الاتحادية ترد طعن بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك