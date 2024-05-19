السوداني : العراق لايحتاج وصاية اممية والفصل السابع اصبح من الماضي

أفصح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، عن مسار القرار الحكومي بانهاء عمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي ".

وقال السوداني ، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / اليوم الاحد في القصر الحكومي وسط بغداد ، ان " العراق دولة ذات سيادة والفصل السابع اصبح من الماضي ، ولانحتاج وصاية اممية ".

وأوضح، " هناك مراجعة حكومية لتقييم عمل البعثة ، وابلغنا الفريق الذي زار العراق بقرارنا ، واتفقنا على سنة واحدة لانهاء عمل البعثة ، لكن الجانب الاممي طلب مدة عامين لانهاء عمل البعثة 2026 ".

وأضاف، ان " العراق ابدى استعداده للعمل مع الوكالات الاممية الدولية المختصة بالقطاعات الاقتصادية والصحية والمناخ والتعليم ، لكن كبعثة يونامي لانحتاج وجودها ".