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الاتحادية ترد طعن بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم


ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، طعنا بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المحكمة في بيان إنه "وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضافت، أن "ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 2432024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56اتحادية2024) للطعن بدستورية نص المادة (3ثالثاًث5) من النظام المذكور والتي تنص على:

((إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)).".

وتابعت أن "المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه".

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الاتحادية ترد طعن بدستورية نص بنظام توزيع مقاعد انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم
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