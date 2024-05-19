على طريقة "مدير دايو".. وفاة مريبة "شنقًا" لمسؤول في شركة أجنبية بحقل الرميلة

افاد مصدر طبي اليوم الاحد، بوقوع حالة وفاة "مريبة" لقائد فريق الحراسات الأمنية في شركة بريتيش بتروليوم في حقل الرميلة الغربي.

وقال المصدر ان "قائد فريق الحراسات الأمنية في شركة CRG المتعاقدة مع شركة BP ، وجد مشنوقًا بواسطة (سلك) في حقل الرميلة الغربي".

وأوضح أن "الحادث وقع منتصف الليل، ووالقوات الامنية تجري تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب، وما اذا كان انتحار ام قتل".

وتعيد هذه الحادثة الى الذاكرة، واقعة وفاة مدير شركة دايو السابق المنفذة لمشروع ميناء الفاو والذي وجد مشنوقا بذات الطريقة دون معرفة ما اذا كانت انتحار ام قتل.