النائب علاء الحيدري بشأن ما حدث خلال جلسة امس: إساءة للمؤسسة التشريعية

اعتبر النائب علاء الحيدري، السبت، أن ما حدث خلال جلسة امس إساءة للمؤسسة التشريعية.

وقال الحيدري في بيان، "على هيئة رئاسة البرلمان إحالة النواب الذين تشاجروا إلى لجنة السلوك النيابي".

وأضاف أن "ما حدث خلال جلسة البرلمان يعتبر إساءة للمؤسسة التشريعية".

وأظهرت لقطات من داخل قبة البرلمان، امس السبت، حصول خلافات وشجار بالأيدي بين أعضاء المجلس من المكون السني

وكان المجلس قد اجرى تصويتا لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس الى اعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.