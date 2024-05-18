اثناء "صلاته بالمسجد".. اعتداء وحشي على ضابط بـ"مطرقة حديدية" في دهوك

أفادت صحة مدينة عقرية في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان، اليوم السبت (18 آيار 2024)، بإصابة ضابط بمطرقة حديدية بينما كان يصلي بأحد مساجد قضاء بردرش.

وقال مسؤول إعلام الصحة نيجيرفان فخر الدين في تصريح للإعلام الكردي"، إن "ضابطا ويدعى (ص ع) تعرض في أحد مساجد بردش إلى اعتداء بمطرقة حديدة بينما كان يؤدي الصلاة".

واضاف، إن "الحادث نجم عن خلاف عشائري بين الجاني والمجني عليه والأخير يخضع للعناية الطبية في المستشفى".