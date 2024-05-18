توديع أول قافلة لحجاج بيت الله الحرام عبر مطار النجف الأشرف الدولي

شهد مطار النجف الأشرف الدولي انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام الى الديار المقدسة .

وأشرفت إدارة المطار بحضور محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي، ورئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية على عملية تفويج الحجاج الى بيت الله الحرام.

وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، إنه "أكمل مطار النجف كافة الاستعدادات اللازمة لتفويج حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، بدءا من دخولهم المطار وحتى صعودهم على متن الطائرة.

ونوه المدير العام بأن هناك تنسيقا عاليا بين ادارة المطار والجهات الساندة العاملة في المطار، والهيئة العليا للحج والعمرة بالإضافة الى الخطوط الجوية العراقية، في اطار تنفيذ خطة تفويج جميع الحجاج، ضمن التوقيتات المحددة الى الديار المقدسة.