تدمير أماكن دعم لوجستي لـ"داعش" الإرهابي شمالي ديالى

دمرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم السبت، أماكن دعم لوجستي لـ"داعش" الإرهابي شمالي محافظة ديالى.

وقال بيان للحشد الشعبي إن "قوة مشتركة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي والجيش، تمكنت من تدمير أماكن دعم لوجستي لفلول "داعش" الإرهابي شمالي محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية واسعة نفذتها القوة ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، حيث تمكنت من العثور على أماكن دعم لوجستي لفلول "داعش" الإرهابي في قرية الكيج التي كان تستخدمها العناصر الإرهابية في تخزين المواد الغذائية"، مبينا، أن "القوة تمكنت من تدمير تلك الأماكن"./