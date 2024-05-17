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جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بتجار مخدرات في ثلاث محافظات


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بثلاثة من تجار المخدرات في محافظات ميسان وواسط وذي قار.

وذكر الجهاز في بيان "استمرارا للعمليات النوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات نفذ أبطالنا سلسلة عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في مناطق متفرقة من البلاد، شرعت قطعاتنا بتنفيذ واجب إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ميسان أسفر عن إلقاء القبض على الهدف المطلوب".

وأضاف "خلال عمليتين منفصلتين تمكنا من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي واسط وذي قار"، مبينا أنه "تم تسليم المطلوبين الى المديريتين العامتين لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظتين "

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