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شرطة البصرة توضح بشأن الوضع الامني في قضاء شط العرب


اكدت قيادة شرطة محافظة البصرة ان الوضع الامني في قضاء شط العرب مستتب ولاصحة لما تداولته بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

واوضحت القيادة في بيان بشأن ملابسات الوضع الامني في قضاء شط العرب انه في صباح اليوم تم التحري من قبل شعبة مكافحة اجرام شط العرب بدار احد المتهمين والمطلوب وفق مادة جنائية حيث تم ضبط داخل داره عدة اسلحة غير مرخصة وتم القاء القبض على شقيق المتهم لضبط الاسلحة داخل الدار.

واضاف البيان انه وبعدها بالساعة الحادية عشرة تجمع عدة أشخاص مسلحين امام مبنى شعبة مكافحة اجرام شط العرب و عند حضور قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة اشتبكوا معهم ولاذوا بالفرار .

واكدت القيادة في بيانها "حاليا جاري تعقبهم داخل الشوارع للقبض على اي شخص مسلح والوضع الامني مسيطر عليه ومستقر ونحن حريصون على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق.

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شرطة البصرة توضح بشأن الوضع الامني في قضاء شط العرب
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