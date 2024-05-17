رئيس الوزراء يستذكر عزّ الدين سليم في الذكرى العشرين لاستشهاده

استذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزّ الدين سليم في الذكرى العشرين لاستشهاده.

وقال السوداني في تغريدة على موقع اكس : في الذكرى العشرين لاستشهاد المعلّم والمجاهد عزّ الدين سليم، نستعيد أثر الأيادي البيضاء التي قدّمت الكثير لمشروع الدولة في العراق، وضحّت بالنفس والمال ليصل شعبنا إلى ما ننعم فيه من استقرار وأمن.

وتابع : الرّحمة والذكر الطيب للشهيد (أبو ياسين) وكلّ شهداء الحركة الوطنية العراقية، والعار والخذلان للإرهاب وأعداء العراق.