جهاز الأمن الوطني يعلن تفكيك احدى اخطر شبكات التجارة وتهريب المخدرات شمال البلاد

اعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك احدى اخطر شبكات التجارة وتهريب المخدرات شمال البلاد .

وذكر الجهاز في بيان انه استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز الأمن الوطني حول تكثيف الجهود لملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات واستمرارا للضربات النوعية والحملات المستمرة التي ينفذها جهازنا ضد تجار ومروجي المخدرات فقد تمكنت مفارزنا من تفكيك احدى اخطر شبكات التجارة والتهريب والقبض على أفرادها وضبطهم بالجرم المشهود.

وأشار الجهاز إلى ان العملية نفذت وفق مذكرات قضائية بالتنسيق بين مديرية أمن شمال بغداد ودائرة عمليات الاسايش ( السليمانية )