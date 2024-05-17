الداخلية توضح حقيقة "اختراق منصة الغرامات المرورية وحذفها"

نفت وزارة الداخلية/ مركز الأمن السيبراني، اليوم الجمعة، ما أشيع حول وجود اختراق لموقع مديرية المرور وحذف الغرامات.

وذكر بيان للداخلية"، ان "ما حصل هو اكتشاف ثغرة أمنية في موقع الغرامات من قبل مركز الأمن السيبراني حصل على اثرها اغلاق للموقع والخدمة متوقفة عن العمل منذ شهرين".

وأشار الى "اساءة فهم تصريح مدير المرور حول الموضوع بالاضافة الى ان الغرامات محفوظة في خوادم غير مرتبطة بالانترنت وان موقع بوابة (أور) هو لعرض الغرامات فقط".

وتداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر نصه بان المرور العامة أعلنت عن حذف معظم الغرامات المرورية بعد اختراق منصة (أور)، وذلك بعد تصريح مدير مديرية المرور اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أول أمس الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني (خدمة غرامة) على منصة (بوابة أور) الذي يمكن من خلاله الاستعلام ومعرفة الغرامات المرورية قد تم تهكيره.