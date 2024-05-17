أمن كردستان يعلن اعتقال الارهابي "سقراط".. ذراع الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي الأيمن

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الجمعة،عن إلقاء القبض على الارهابي"سقراط خليل" الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وكان له دور بارز في السيطرة على مدينة الموصل عام 2014.

وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم، أن "الإرهابي الكبير الذي يدعى (سقراط خليل) والمعروف باسم (عبدالله تفخيخ)، كان شخصاً قريباً وموثوقا جداً من قبل زعيم داعش" الارهابي

وأظهرت اعترافات الإرهابي، أنه وبعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى إقليم كردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فوراً داخل أحد مناطق الإقليم.

الارهابي سقراط خليل المعروف بـ"عبد الله تفخيخ"، عمل عند انضمامه لصفوف داعش، في مجال التفخيخ، وكلفه البغدادي، بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم، ضد القوات العراقية والبيشمركة.