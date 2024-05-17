قبيل ساعات من جلسة انتخاب رئيس البرلمان.. العيساوي يطرح 4 تعهدات

طرح عضو مجلس النواب، والمرشح لرئاسة المجلس، سالم العيساوي، اليوم الجمعة، تعهدات سيمضي في تحقيقها حال انتخب رئيساً للبرلمان، وذلك قبيل ساعات من الموعد المقرر لانعقاد الجلسة الحاسمة.

وقال العيساوي في منشور على منصة "إكس" "لا شك أنَّ الساعات القادمة مهمة للغاية، كونها ستشهد حسم الحراك بخصوص موضوع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، حيث كانت الفترة الماضية حساسة لدرجة عالية باعتبارها فتحت مساحة واسعة في الحوار بين كافة الشركاء، ووفرت حيّزًا للجدل والنقاش ساهم في بناء تصورات مهمة ومفيدة، وهي بمثابة ثوابت والتزامات أتعهدُ لكم حملها والحفاظ عليها في حال تم انتخابي رئيسًا للبرلمان".

وأضاف، "التعهدات تتمثل بأربع نقاط ينبغي على أي رئيس للسلطة النيابية الالتزام بها وهي الآتي:

1- الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدد كيان البلاد تحتَ أي نوع من الذرائع والمبررات والضغوط.

2- دعم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده بلادنا، والذي تحقَّق مؤخرًا نتيجة التجارب والنضوج، وبعد معاناة طويلة وحقبة من الخلافات والاختلافات.

3- مساندة متطلبات المرحلة الحالية بكافة التشريعات والمواقف، لا سيما وأنَّها مرحلة تركَّزُ وتهتم بالبناء والإعمار والتنمية بكافة أشكالها وعلى رأسها الاقتصاد.

4- التأكيد على مكانة وأهمية دور مجلس النواب؛ كونه السلطة التي تمثَلُ الشعب، وأهمية النائب الذي يحمل المهمة على عاتقه، وذلك من خلال احترام النظام الداخلي للمجلس؛ وتسيير أعماله وفق ما نص عليه الدستور، وعدم تحويله إلى سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير مصالح فئوية ضيقة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد السبت 18 أيار 2024، جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.