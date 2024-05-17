رئيس الجمهورية يلتقي نظيره المصري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وافاق التعاون المشترك بين البلدين

التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس ، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العربية في البحرين.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي بحث تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد الرئيس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين العراق ومصر، فضلا عن أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الرئيسان الأوضاع في فلسطين، وتم التأكيد على وجوب وقف العدوان على غزة ، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع اتساع الحرب إلى مدن أخرى، وضمان تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية الإغاثية للعوائل الفلسطينية.

وشدد الرئيسان على ضرورة اعتماد الحوار الجاد وتخفيف حدة التوترات والصراعات وبما يسهم في تعزيز فرص السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم استعراض المواضيع المطروحة على أجندة القمة العربية الحالية التي تستضيفها مملكة البحرين، وضرورة أن تخرج بمقررات وتوصيات تخدم قضايا دول المنطقة في مواجهتها للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية.