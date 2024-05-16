عمليات بغداد تنفي تحديد وقت لدخول الشاحنات إلى بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد انباء بشان تحديد وقت لدخول الشاحنات إلى بغداد.

وذكرت القيادة في بيان لها : منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبر مفاده " مديرية المرور تصدر قرارا يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء ، وتود قيادة عمليات بغداد تُبين: بأن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات.

ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (وزارة الداخلية، قيادة عمليات بغداد، مديرية المرور العامة) .