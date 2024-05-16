التنسيقي يؤكد على أهمية عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان ويوجه دعوة

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الطارئ لحسم اختيار رئيس جديد لمجلس على أهمية عقد الجلسة، فيما وجه دعوة الى النواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "التنسيقي عقد اجتماعه الطارئ اليوم الخميس ١٦-٥-٢٠٢٤ لحسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب".

وأكد الإطار، بحسب البيان، على "اهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت ١٨-٥-٢٠٢٤ واختيار رئيس جديد لمجلس النواب"، داعياً النواب الى "تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".