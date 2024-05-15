وزير الداخلية:التفويج الجوي للحجاج يوم (18) من الشهر الجاري و البري يوم (22)

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري , اليوم الاربعاء, ان التفويج الجوي الى الديار المقدسة سيكون يوم (18) من شهر أيار الجاري ، فيما سيكون البري يوم (22) منه .

وقال بيان لوزارة الداخلية :" بالتزامن مع قرب بدء عملية تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً ضم رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة ووكلاء الوزارة وعدداً من القادة والضباط ، لمناقشة خطة تأمين حماية حجاج بيت الله الحرام للتفويج الجوي والبري".

وأكد الوزير وفق البيان, ضرورة تأمين منفذ عرعر الحدودي بالكامل، مشدداً في الوقت ذاته على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لأي تجمع للحجاج في جميع المحافظات، فضلاً عن تأمين قوافل الحجاج".

وبين الشمري, أن التفويج الجوي سيكون يوم (18) من شهر أيار الجاري ، فيما سيكون البري يوم (22) منه ، موجهاً مديريات الاستخبارات كافة بمتابعة جميع عمليات التفويج وعدم السماح لتحرك أي عجلة تحمل الحجاج من دون حماية وأن تشرع جميع العجلات بالسير في الطرق المخصصة لها وفق الخطة المرسومة".

كما أكد وزير الداخلية بحسب البيان,اهمية قيام مديرية المرور العامة بفتح جميع الطرق أمام باصات الحجاج، موجهاً أيضاً جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية الحجاج في المحافظات كافة بالاستعداد لتأمين عملية تفويج الحجاج وفق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض بالشكل المطلوب وتوفير أفضل الخدمات لهم".