عاجل : مواقع عبرية: حدث صعب جدا الآن في غزة ومستشفيات تستعد لاستقبال جنود جرحى والجيش الإسرائيلي يحظر النشر
الأخبار

العراق يحقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات


اصدر تصنيف التايمز العالمي، اليوم الأربعاء، نتائج نسخته الخاصة بالجامعات الفتية (Young University Rankings 2024) التي يبلغ عمرها خمسين عاما أو أقل والتي شاركت فيها ستمئة وثلاث وسبعون جامعة حول العالم.

وذكرت وزارة التعليم في بيان ، أن " موقع التصنيف الرسمي (​https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings#!/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats​​​) أظهر تسع جامعات عراقية هي الجامعة التكنولوجية التي جاءت في الترتيب التنافسي (301-350) ثم جامعة النهرين (501-600) وجامعة القادسية (501-600) وجامعة الأنبار (501-600) وجامعة بابل (501-600) وجامعة ديالى (501-600) والجامعة التقنية الوسطى (601+) وجامعة كربلاء (601+) وجامعة الكوفة (601+) فيما أشرت النسخة الماضية للتصنيف نفسه أربع جامعات للعام 2023".

وأوضحت، أن "الجامعات المتنافسة تخضع إلى تقييم يستند إلى مؤشرات الأداء المعتمدة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة (THE World University Rankings) وفي ضوء الأوزان المعطاة لكل من التدريس والبحث ونقل المعرفة والنظرة الدولية".

ولفتت إلى، أن "العراق حقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات للعام 2024 من خلال تسجيل الجامعات العراقية تنافسها في التصنيف الذي قيم 2024 جامعة من 108 دول حول العالم ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية:التفويج الجوي للحجاج يوم (18) من الشهر الجاري و البري يوم (22)
العراق يحقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات
وفاة زعيم قبائل بني حسن في العراق باحد مستشفيات فرنسا
القبض على اربعة من عناصر داعش الارهابي بينهم امرأة في ايسر الموصل
قوة مشتركة تنفذ عملية امنية جنوب صلاح الدين
جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ويتضمن انتخاب رئيس البرلمان والقراءة الثانية لقانون العطلات الرسمية
التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن الإجراءات الامتحانية
تضم ضحايا النظام السابق.. كربلاء على موعد مع افتتاح مقبرة "جنة الشهداء"
اجتماع نيابي مغلق لمناقشة خروقات شركة الموانئ
السوداني يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك