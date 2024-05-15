القبض على اربعة من عناصر داعش الارهابي بينهم امرأة في ايسر الموصل

القت الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة من عناصر داعش الارهابي في الجانب الايسر من الموصل .

وذكر اعلام الاستخبارات العسكرية في بيان ، انه :" بعمليتين نوعيتين استندتا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشرة ، بالتعاون مع ابطال كتيبة الاستطلاع ومن خلال كمينين محكمين نصبهما ابطال الاستخبارات العسكرية على وكرين للارهابيين في حي البعث وحي المالية التابعين الى الجانب الايسر لمدينة الموصل، تم القاء القبض على ( ٤ ) عناصر من عصابات داعش بينهم امرأة ، مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) ".

واضاف :" ان الارهابيين كانوا يعملون مع الارهابي المسمى مسؤول الشرطة الاسلامية للتنظيم ( ابو صكر )الذي القي القبض عليه قبل فترة قصيرة ، من قبل ابطال الاستخبارات العسكرية بعد استدراجه من خارج العراق، و كانوا يحملون وثائق غير رسمية باسماء مستعارة للتنقل بها في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تسليمهم الى الجهات المعنية ".