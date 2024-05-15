قوة مشتركة تنفذ عملية امنية جنوب صلاح الدين

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ، اليوم الاربعاء، عملية امنية واسعة جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان :" ان قوة مشتركة من اللواء 43 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، نفذت عملية امنية جنوب محافظة صلاح الدين ، لتفتيش وتأمين عدد من البساتين والبزول التي من الممكن ان يستخدمها عناصر فلول داعش الارهابي للاختباء بها".

واضافت :" ان هذه العملية تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق محافظة صلاح الدين وقطع الطريق امام اي محاولة للعبث بامنها"