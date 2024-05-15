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جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ويتضمن انتخاب رئيس البرلمان والقراءة الثانية لقانون العطلات الرسمية
وكالة انباء براثا
34
2024-05-15
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جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ويتضمن انتخاب رئيس البرلمان والقراءة الثانية لقانون العطلات الرسمية
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