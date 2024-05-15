توجيهات جديدة من هيئة الاتصالات إلى وسائل الإعلام

دعت هيئة الإعلام والاتصالات ، وسائل الإعلام كافة الى توخي أقصى درجات المهنية في تناول الموضوعات ذات الحساسية القومية والدينية والمذهبية، وإبداء الحرص في اختيار الضيوف ذوي الاختصاص .

كما حثت الهيئة ، مقدمي البرامج الى أخذ دورهم في إدارة دفة الحوار، وعدم السماح للضيوف بالخروج عن اهداف البرامج الحوارية ، ومقاطعتهم في حال طرح مضامين تؤدي إلى التحريض على الكراهية أو تسبب ضرراً للسلم الأهلي، وذلك التزاماً بلائحة قواعد البث الاعلامي .