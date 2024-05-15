الاستخبارات العسكرية تطيح بأكبر تاجر ومهرب ومزور للعملة الصعبة (الورق الأسود) في نينوى

اطاحت الاستخبارات العسكرية بأكبر تاجر ومهرب ومزور للعملة الصعبة (الورق الأسود) في نينوى .

واوضحت الاستخبارات في بيان بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة، تمكنت مفارز الإستخبارات العسكرية من مداهمة منزل أحد تجار ومهربي العملة الصعبة في حي البتول الجانب الأيسر من مدينة الموصل والإطاحة به بعد استحصال الموافقات الرسمية وإصدار أمر قضائي بحقه وفق أحكام المادة (51) من قانون البنك المركزي، إذ كان بحوزته ورقة من العملة الأمريكية فئة مليون دولار (الورق الأسود) وأوراق مستنسخة شهادة منشأ وأوراق شهادة فحص الحبر، وقد تم إحالته إلى الجهة المختصة بعد إكمال الأجراءات اللازمة بحقه.