المندلاوي: نحرص على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء ، حرص رئاسة واعضاء مجلس النواب على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن القانون سيحظى بأهتمام بالغ واهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية.

وقال المندلاوي في بيان: "اكرامًا ووفاءًا لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن البلد ومقدساته، ووقفوا سدًا منيعًا بوجه الإرهاب والمخططات التي كانت تستهدف وجود العراقيين، نُعرب عن حرص رئاسة واعضاء مجلس النواب على اقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لإنصاف أبطال هذه المؤسسة المضحية".

وأكد ، أن "مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، سيحظى بأهتمام بالغ واهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية، لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة".

وتابع: "سنوجه اللجان النيابية المعنية فور وصول القانون إلى المجلس بقراءته ومناقشته والإسراع في استكمال انضاجه لغرض المضي في التصويت عليه