وكالة الاستخبارات تحكم قبضتها على عصابة تهدد الأمن المجتمعي وتتاجر بالمخـدرات في كركوك

احكمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قبضتها على عصابة تهدد الأمن المجتمعي وتتاجر بالمخـدرات في كركوك .

وذكرت الوكالة في بيان ، انه بعملية استخباراتية دقيقة اتسمت بالدقة والسرعة ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهـاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ، من القاء القبض على عصـابة اجـرامية مكونة من خمسة متهمين تقوم بتهديد الأمن المجتمعي في محافظة كركوك، من خلال اطلاق العيارات النارية على دوائر الدولة ودور المواطنين، والعبث بأمن المحافظة و سرقة الدراجات النارية، فضلا عن كونهم من متعاطي المواد المخـدرة".

واضافت :" ضبطت بحوزة افراد العصابة مواد لتعاطي المخــدرات و مـسدس ودراجتان ناريتان "