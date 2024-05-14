رئيس الجمهورية والمشهداني يبحثان حسم ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.

وذكر بيان رئاسي " جرى، خلال اللقاء، بحث أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الخدمية والاستثمارية".

واضاف البيان " جرت مناقشة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وحسم هذا الملف من خلال التفاهمات بين الأطراف السياسية والمصلحة العليا للبلاد وبما يسهم في مواصلة مجلس النواب أعماله التشريعية والرقابية"