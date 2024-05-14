بالوثيقة ... جمع تواقيع نيابية لتقصي الحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على سيادة العراق

اعلن النائب عن كتلة / صادقون / عدي عواد ، اليوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية ، داعيا الحكومة الى أتخاذ موقف حازم للرد على تلك التجاوزات و الحفاظ على ثروات البلاد .

و أظهرت وثيقة رسمية ، تقديم النائب عدي عواد طلبا الى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً ، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و أتخاذ الاجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق و التي كان آخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة و المحرمة دوليا ، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية للشعب العراقي .

و دعا عواد ، رئاسة البرلمان الى الزام الحكومة باتخاذ موقف حكومي و دولي ، لوقف هذه التجاوزات و ازالتها ، مؤكدا ان هذا الأمر يقع ضمن واجبات الحكومة وفق القانون العراقي