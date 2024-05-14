هيئة الطاقة الذرية العراقية تعلن خلو قاعدة بلد وموقع النهروان من الملوثات الاشعاعية

اعلنت هيئة الطاقة الذرية العراقية خلو قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين وموقع النهروان في قضاء المدائن في بغداد من الملوثات الاشعاعية.

وقال رئيس الهيئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في مؤتمر صحفي ، بحضور اعضاء لجنة الامر الديواني (23580) :" ان الفرق العراقية الوطنية تمكنت في غضون مدة قياسية من ازالة الملوثات الاشعاعية في قاعدة بلدة بمحافظة صلاح الدين وموقع النهروان في محافظة بغداد ".

واضاف :" ان العمل يأتي ضمن خطة وطنية لازالة الملوثات"، مشيرا الى :" ان الفرق الرقابية الوطنية اجرت مسوحات اشعاعية وتوصلت الى خلو المواقع بصورة تامة من الملوثات ، وان العمل جاء على وفق المعايير والمتطلبات الوطنية والعالمية"