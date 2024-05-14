الفياض يثمن تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ويعرب عن امله بسرعة اقراره في البرلمان

ثمن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض دور مجلس الوزراء، وعلى رأسه محمد شياع السوداني ، بتصويته على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.

واعرب الفياض ، في بيان ، عن امله من مجلس النواب الاسراع في مناقشة وقراءة القانون واقراره، انصافاً للمجاهدين الذين بذلوا الدماء والتضحيات من اجل تحرير البلاد من دنس العصابات الارهابية.

وقال :" بهذه المناسبة نعاهد ابناءنا في صفوف الحشد الشعبي ببذل كل الجهود لاستحصال حقوقهم المادية والمعنوية اسوةً بباقي القوات الامنية