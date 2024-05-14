الإطاحة بداعشي خطر في ناحية اللطيفية جنوب بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، الإطاحة بداعشي خطر في ناحية اللطيفية.

وقالت المديرية في بيان أنه "بعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية، من الإطاحة بإرهابي خطر ينتمي لعصابات داعش الإرهابية، كان ينفذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين وقواتنا الأمنية".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد استدراج في ناحية اللطيفية، وبكمين محكم تم القبض عليه بالتنسيق مع اللواء التاسع والخمسين التابع للفرقة السابعة عشرة"، مبينة، أن مذكرة قبض صادرة بحقه وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب