لعدم التزامهم بالضوابط .. مدير تربية ميسان يُعفي مدير ومعاون مركز امتحاني وأربعة مراقبين ويحيلهم الى التحقيق

وجه مدير عام تربية ميسان "جواد كاظم الصگري" بإعفاء مدير ومعاون مركز امتحاني وأربعة مراقبين وإحالتهم الى التحقيق و تشكيل لجنة عاجلة للبت في موضوعهم".

وقال الصكري في تصريح صحفي :" انه وجه بإعفاء مدير ومعاون مركز امتحاني وأربعة مراقبين وإحالتهم الى التحقيق ، وذلك لعدم التزامهم بالضوابط الوزارية".

وشدد الصكري على جميع القائمين بإدارة العملية الإمتحانية من مدير مركز ومعاون ومراقب ومشرف بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة حرفياً وعدم التهاون في تطبيقها حفاظاً على مجهود التلاميذ الدراسي والحرص على تأدية الأمانة التربوية بكل اخلاص وتفان حتى انجاح العملية الامتحانية