طفل يصاب بشلل نتيجة تلقيه لقاح الحصبة!

تعرض الطالب حسين حيدر تعبان البالغ من العمر 13 عاماً، في مدينة قلعة سكر بمحافظة ذي قار، لشلل شبه تام نتيجة تلقيه لقاح الحصبة في مدرسته، حيث يقول والد الطالب حيدر تعبان سلمان، انه بعد ساعات من تلقي ابنه لقاح الحصبة في مدرسته دون علمه، أصيب بشلل شبه تام، مشيرا الى ان تم نقله الى مستشفى القلعة ثم الى الرفاعي والناصرية دون معالجة الحالة.

كما اشتكى والد الطالب، من التقصير الطبي في الناصرية، رغم رقوده 11 يوماً هناك، قبل الذهاب الى العاصمة بغداد والرقود في مستشفى حماية الطفل.