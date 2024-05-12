المندلاوي: العراق منفتح على محيطه وحريص على توثيق علاقاته وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، مساء اليوم الأحد في مكتبه الخاص، المجموعة العراقية للشؤون الخارجية، حيث بارك لهم الانطلاقة، مُشيداً بدورهم واسهاماتهم ضمن هذا المسار المهم.

واكد المندلاوي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه ان العراق يُركز في سياسته الخارجية على الانفتاح مع محيطه الإقليمي والدولي، ويسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الجميع تستند على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ودعا المندلاوي إلى استثمار طاقات وكفاءات النُخب الوطنية واشراكهم في بلورة رؤى تُعزّز من مكانة ودور العراق.