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مدير تربية البصرة يوجه بإعفاء ادارة مركز امتحاني ومراقبيه واحالتهم للتحقيق


وجه المدير العام لتربية البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن (رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات العامة ) بأعفاء إدارة المركز الأمتحاني لمدرسة الصقر الابتدائية للبنين واحالتهم للتحقيق .

وذكر بيان لاعلام التربية ان المدير العام وجه بأعفاء إدارة المركز الأمتحاني لمدرسة الصقر الابتدائية للبنين ، ومراقبي المركز وإحالتهم للتحقيق فورا وذلك لمخالفتهم التعليمات الامتحانية المبلغة من اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية 

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مدير تربية البصرة يوجه بإعفاء ادارة مركز امتحاني ومراقبيه واحالتهم للتحقيق
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