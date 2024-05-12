مدير تربية البصرة يوجه بإعفاء ادارة مركز امتحاني ومراقبيه واحالتهم للتحقيق

وجه المدير العام لتربية البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن (رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات العامة ) بأعفاء إدارة المركز الأمتحاني لمدرسة الصقر الابتدائية للبنين واحالتهم للتحقيق .
وذكر بيان لاعلام التربية ان المدير العام وجه بأعفاء إدارة المركز الأمتحاني لمدرسة الصقر الابتدائية للبنين ، ومراقبي المركز وإحالتهم للتحقيق فورا وذلك لمخالفتهم التعليمات الامتحانية المبلغة من اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية
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