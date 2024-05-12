فرق الدفاع المدني تخمد حريقا نشب في القصبة القديمة من مدينة الحلة

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الاحد من اخماد حريق كبير اندلع في منازل قديمه البناء داخل القصبة القديمه في مدينه الحلة من دون اصابات.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني عقيل عبد الله " ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق كبير اندلع في احد المنازل القديمه بمنطقة الحامعين داخل الحلة وامتد بسرعه الى عدد من المنازل المجاورة قبل ان تتمكن فرق الدفاع المدني من اخماده.

واضاف ان الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق".