بعد كميات الامطار الكبيرة التي شهدها البلد، حجم الخزين المائي يصل 22 مليار متر مكعب!

صرّح الوكيل الإداري في وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري خلال حديثه عن التوسع بزراعة الشلب في الموسم الصيفي، بإن بيانات وزارة الموارد المائية أظهرت أن كميات مياه الأمطار وصلت إلى 22 مليار متر مكعب، حيث كانت التقديرات السابقة تشير الى ان حجم الخزين المائي في العراق قبل حلول موسم الامطار كان اقل من 10 مليار متر مكعب، مما يعني ان الخزين المائي من المفترض انه ارتفع 120%.

وبيّن الجبوري أن المساحات الزراعية من المحتمل أن تشهد توسعا في زراعة الشلب خلال موسم الصيف المقبل في محافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية، اعتمادا على استخدام تقنيات الري الحديثة، مبينا أن زراعته تحتاج إلى مدة إغراق طويلة تتجاوز 180 يوما سنويا.

ولفت إلى أن هناك تسع مناقصات حاليا بمبلغ 250 مليار دينار، لتجهيز ثلاثة آلاف و600 مرشة محورية، علاوة على وجود ثلاثة تعاقدات، منها عقدان مع وزارة الصناعة، وآخر مع شركة (باور) النمساوية، ليصل مجموع المرشات إلى 12 ألف مرشة بمبلغ إجمالي يتجاوز 835 مليار دينار.