إعتقال 120 متهماً في جكوك والطوايل والتاجي

صرّحت قيادة عمليات بغداد اليوم الاحد، باعتقال 119 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة ضمن 4 مناطق في بغداد وذلك بعد 10 ساعات فقط من اعلان انطلاق الحملة في جكوك والطوايل والتاجي.

وذكرت القيادة في بيانها، ان حصيلة العملية الامنية ضمن مناطق (جكوك، الطوايل، التاجي الشمالي، والعشوائيات فيها) بجانب الكرخ، بإشراف ميداني القادة والامرين من مختلف تشكيلات قيادة العمليات والمتمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها من (النجدة، مكافحة إجرام، شرطة الكرخ، مديرية المرور) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، والتي تمكنت من اعتقال (119) متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة.

وأوضحت ان من بين المعتقلين (49) معتقلا من (العمالة الاجنبية) مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وآخرين بالجرائم الجنائية (مخدرات، سرقة، حيازة اسلحة غير مرخصة) بالاضافة الى ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة.

وأضافت القيادة بأن عمليات البحث والتفتيش مستمرة ولمناطق اخرى في جانبي الكرخ والرصافة ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وحماية السلم المجمتعي وأمن وسلامة المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن قيادة عمليات بغداد قد أعلنت مساء امس السبت انطلاق تنفيذ عملية امنية في جكوك والطوايل والتاجي الشمالي والعشوائيات في جانب الكرخ ب‍بغداد.