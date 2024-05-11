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♦️جمع تواقيع نيابية لإقالة مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي وذلك على اثر شبهات فساد متورط بها.
وكالة انباء براثا
154
2024-05-11
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