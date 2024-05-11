قسد تعلن تسلم العراق "دواعش" شاركوا بمجزرة سبايكر

سلمت قوات سوريا الديمقراطية، إلى بغداد اثنين من ارهابيي تنظيم "داعش" الارهابي يشتبه في تورطهما بمجزرة سبايكر عام 2014، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد عن مصادره، أن قسد سلمت العنصرين إلى السلطات العراقية عن طريق التحالف الدولي.

وذكر أن قسد والتحالف الدولي تمكنا من اعتقال العنصرين بـ "عملية أمنية قبل أيام في مدينة الرقة"، موضحاً أنه "تم تطويق أحد المقرات من قبل قوات سوريا الديمقراطية وتمت عملية إنزال جوي بطائرة لقوات التحالف الدولي، واعتقال أكثر من 20 الارهابي، كان من بينهم العنصرين، وسلمتهما مؤخراً للسلطات العراقية بتنسيق بين الطرفين".

وجاء تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس 9 مايو/ ايار 2024، استرداد ثلاثة أعضاء من تنظيم "داعش"الارهابي من خارج العراق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال فرهاد الشامي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إنها سلمت اثنين من أعضاء تنظيم "داعش"الارهابي إلى العراق، ولم يتضح على الفور من أين أحضرت السلطات العراقية المشتبه به الثالث.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني 2023، ألقى جهاز المخابرات الوطني، القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر، بعد ان اختفيا 9 سنوات في إحدى دول الجوار.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كانون الأول 2023 عن القبض على 18 مطلوباً صدرت بحقهم مذكرات اعتقال منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد، "أحدهم متهم بجريمة سبايكر".

جريمة سبايكر وقعت بعد سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة تكريت بعد يوم واحد من سيطرته على مدينة الموصل، حيث قاد نحو 2200 جندي إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقام بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضاً منهم وهم أحياء.