اللجنة القانونية النيابية ترحب بطلب السوداني انهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق

رحبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، بطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق، مشيرة الى أن وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تدوينة له على منصة "إكس" : إننا "نرحب بطلب رئيس الوزراء إنهاء بعثة اليونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق".

واشار الى أن "وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مبينا، أنها "شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي"