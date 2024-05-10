النفط النيابية: انقرة تحمل اربيل مسؤولية الغرامات النفطية التي بذمتها

اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم الغريباوي، ان انقرة حملت اربيل مسؤولية الغرامات التي بذمتها الى بغداد.

وقال الغريباوي لـ /المعلومة/، ان "للعراق 400 مليون دولار بذمة تركيا، على خلفية الدعوى التي كسبها العراق ضد تركيا لاستيرادها النفط العراقي من اربيل من عام 2014 الى عام 2018 دون موافقة العراق".

واضاف، ان "تركيا تحمل اربيل مسؤولية هذا المبلغ، وتقوم بالمماطلة والضغط".

واوضح، ان "تركيا تستوفي مبلغ 3.5 دولار على كل برميل نفط عراقي قادم الى اراضيها عبر الانبوب العراقي – التركي، في حين ان التعرفة المتفق عليها سابقا هي مبلغ 1.5 دولار على كل البرميل، ما يحتاج الى اعادة اتفاق مع تركيا"