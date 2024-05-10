الاعمار والتطوير أولوية .. لجنة برلمانية تتابع وترصد الأداء الحكومي

أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة ( 10 آيار 2024)، ان المواطن البغدادي لمس الجهد الحكومي الكبير بملف الاعمار والخدمات طيلة الأشهر الماضية.

وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي، في حديث صحفي ان "الحكومة العراقية برئاسة السوداني مهتمة جداً بملف الخدمات والاعمار في العاصمة بغداد والمواطن البغدادي لمس هذا الاهتمام على مستوى الخدمات والاعمار، فهناك تطور إيجابي كبير بهذا الملف تحقق خلال فترة قصيرة من عمر الحكومة".

وبينت اللامي أن "سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات في العاصمة بغداد مستمر ومتواصل وهو لا يشمل قطاع محدد، بل كل القطاعات مختلفة"، مشيرة الى ان "بغداد خلال السنوات القليلة المقبلة، ستكون مختلفة تماماً عن ما كانت عليه خلال السنوات الماضية من ناحية الاعمار والتطوير الذي تشهده دون أي توقف بمختلف المجالات الخدمية والعمرانية".

وأطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في ( 11 تشرين الثاني 2023) حزمة من المشاريع الخدمية من بينها ثلاثة مشاريع جديدة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ضمن الحزمة الأولى، التي تضمنت إنشاء مجسّرات وجسور واستحداث طرق جديدة في العاصمة بغداد.