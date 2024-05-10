اعتقال 3 دواعش اثناء محاولتهم التخطيط لعملية ارهابية في الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم ،الجمعة، ، اعتقال 3 من ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار .

وقال المصدر ان " القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقيه استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مجموعة ارهابية مكونة من 3 من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي يخططون القيام بعمليات ارهابية لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة ".

واضاف، ان" القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدفين" ، مبينا ان" المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطعات العسكرية اثناء عمليات التحرير".