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اعلام تونسي: وصول وزير الخارجية الى العراق وتحضير لعقد منتدى


افادت وسائل اعلام تونسية، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، بوصول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار الى العراق لحضور الدورة السابعة عشرة للجنة التونسية العراقية المشتركة.

واكدت ان اللجنة ستنعقد يومي 11 و12 آيار الجاري، برئاسة عمار ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية العراق فؤاد حسين.

وبيّنت ان الزيارة ستشمل التوقيع على عدد من الاتفاقات في شتّى مجالات التعاون، بما من شأنه مزيد إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويرافق وزير الخارجية التونسي، وفد هام من مختلف الوزارات والهياكل الرسمية التونسية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، حيث سيتم بالمناسبة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي عراقي.

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اعلام تونسي: وصول وزير الخارجية الى العراق وتحضير لعقد منتدى
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